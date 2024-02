Rockecruiset, der også størrelser som Joe Satriani, Ace Frehley og The Darkness står på artistlisten, går av stabelen 2. til 7. mars.

Nå melder TNT i sosiale medier at de ikke får opptrådt på cruiset fordi gitarist og originalmedlem Ronni Le Tekrø ikke får sitt visum i tide.

– Vi har sjekket hver dag i ukevis og var lovet at visaet skulle foreligge raskt, men dessverre virker det som om ting ble fanget i systemet, skriver TNT på Facebook. Bandet beskriver seg som «knust» over å måtte skuffe fansen, men lover å stille på nytt cruise.

Trippelfeiring

Veteranbandet gjør tre konserter denne uken i Oslo, Trondheim og Hamar for å feire 40-årsjubileet til albumet «Knights of the New Thunder». Det var TNTs plate nummer to, og den første spilt inn med gruppens nye, amerikanske vokalist Tony Harnell.

Harnell ble gjenforent med TNT i 2022, og bandet gjorde et knippe sterke opptredener på blant annet Sweden Rock, Tons of Rock og Trondheim Rocks foran titusener av publikummere.

– For meg spiller det ingen rolle om vi spiller for 150 eller 15.000. Jeg har spilt med TNT for et par hundre stykker i de tidene da folk ikke skulle ha denne musikken, sier bandets gitarist Ronni Le Tekrø.

Ikke på 30 år

Nå er det de gamle «Thunder»-sangene som skal spilles, med en besetning så nær originalen som mulig: Tony Harnell, Ronni Le Tekrø og Diesel Dahl. Siden bassist på platen, Morten Skaget, er travelt opptatt i Sambandet på Åge Aleksandersens avskjedsturné, stepper Sid Ringsby inn.

– Vi har ikke spilt disse låtene på 30 år. Underveis følte vi at tekster og litt av det vi sang om, ble litt utdatert. Som 60-åring har jeg skjønt at dette er et klassikeralbum, som fansen har en helt annen mening om. Derfor drar vi på – og spiller fem-seks av de ni låtene på platen på konsert, sier Ronni Le Tekrø til NTB.

Aldri over

Gitaristen, som er verdensberømt for sitt spill, har en rekke ganger trodd at eventyret skulle være over for TNT, fra 1992 til nå senest i 2017.

– Vi har byttet medlemmer og hatt ulike brudd. Likevel har bandet alltid stått der. En sikker faktor er at jeg har vært med på alle konsertene og spilt på alle platene, som den eneste, sier Le Tekrø ubeskjedent.

På spørsmål om rockens stilling per i dag, så mener han den lever bra – selv om den på sikt kan være utrydningstruet og «stort sett ignoreres av pressen».

– Det sies at stadionrock er superhipt blant ungdom nå og er tilbake som begrep. Det er klart at når det er så mye dårlig samtidsmusikk i pop og rock, går de kanskje tilbake i tid og hører på band med bedre kvalitet, funderer Le Tekrø.