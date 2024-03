Økningen kommer etter historisk lave seertall under koronapandemien, og økningen er ikke på mer enn 4 prosent fra fjorårets utdeling, ifølge trallene fra ABC.

Oscar-akademiet startet årets utdeling en time tidligere enn normalt, og for første gang på årevis var store blockbuster-filmer som var sett av mange amerikanere, først og fremst «Barbie» og «Oppenheimer», nominert i mange kategorier. «Oppenheimer» ble til slutt kveldens store vinner med sju Oscar-priser, flere av dem i de mest prestisjefylte kategoriene.

Seertallet toppet seg i den siste halvtimen av utdelingen, da Ken Gosling framførte «Barbie»-låten «I'm Just Ken», Cillian Murphy vant beste mannlige skuespiller og Christopher Nolan beste regi for «Oppenheimer».

21 millioner så på da superstjerne Emma Stone vant beste kvinnelige skuespiller for innsatsen i «Poor Things», noe som også skjedde den siste halvtimen. Det var knyttet stor spenning til kategorien, som mange mente ville gå til enten Stone eller Lily Gladstone fra «Killers of the Flower Moon».

Oscar-utdelingen var i mange år årets nest største TV-begivenhet i USA, kun slått av Super Bowl, men seertallene begynte å dabbe av i 2018, og minket ytterligere i pandemiårene. Toppen var i 1998, da 55 millioner amerikanere så «Titanic» innkassere hele elleve priser – en rekord som deles med «Ben Hur», som vant like mange i 1960.