Kajsa Balto gleder seg allerede. Det er hun som skal sørge for julestemning på samisk – med hele Kringkastingsorkesteret som «band» rundt seg. Hun ønsker alle velkommen, uansett om de har samisk opphav eller ikke.

– Ikke vær redd for å komme eller for ikke å forstå. Joik er ofte få ord og musikk er musikk – den er universell og treffer oss alle. Jeg tenker julemusikken er en «myk» og litt lavterskel inngang, fordi det ofte er kjente melodier og man vet hva det synges om.

Hun legger til med glimt i øyet, men stort alvor under:

– Nordmenn hører julemusikk på spansk og fransk og engelsk og svensk, men jeg tror ikke noen kan «Glade jul» på samisk. Hvorfor er det slik? Vi har tross alt to språk i Norge, norsk og samisk. Det er et mylder av julemusikk, og det er viktig at også det samiske føres inn der. Det er sunt med mange stemmer og ulike perspektiver. Tenk om det etter hvert kunne bli like naturlig å sette på «O helga natt» på samisk som på svensk?

– Finnes rom

Det ble en øyeåpner for Kajsa Balto da hun ble invitert til å være med på KORKs julekonsert i 2021 – den som sendes på NRK, samme år som hun slapp sin første juleplate på samisk.

– Da skjønte jeg hvor stort det var. Jeg har selv aldri vært på en samisk julekonsert som barn eller ungdom. Det føles så godt å ha noen som KORK med på laget, med på å ta ansvar som del av storsamfunnet, sier hun.

– Det burde være en selvfølgelighet at det samiske inkluderes i offisielle høytider. Det tar tid å skape tradisjoner, og julemusikk er en ting som er sterkt tradisjonsbundet for mange – som faste julekonserter, en sang man alltid setter på hjemme under julefrokosten, slike ting. Her finnes det rom.

Laget juleplate

Men egentlig startet det hele etter at Kajsa Balto ble mor. For to år siden laget hun den juleplaten hun savnet å kunne sette på hjemme – på samisk, med tittelen «Sámi juovllat – Sámi Christmas». Der hun blandet klassiske julesalmer oversatt til samisk med tradisjonelle, samiske julesanger og egne, nykomponerte julebidrag.

Selv vokste hun opp midt i Oslo – og snakket bare nordsamisk da hun begynte i barnehage, takket være en far som sto på.

– Jeg ble sendt dit med ordliste! Så ble det mer og mer norsk på skolen. Samisk ble et passivt språk, og jeg måtte bli voksen og mor selv før jeg skjønte at jeg måtte ta ansvar og sørge for at vi ikke mistet forbindelsen – til bestefar, til dem som gikk før ham. Da begynte jeg å gå kurs, og skrive sangtekster på samisk.

Personlig reise

For Kajsa Balto turte heller å synge på samisk enn å snakke det i starten. Da ble hun trygg. For henne ble det en personlig reise, og identitetsgivende, å synge på samisk.

– Den samiske identiteten har alltid vært der, men jeg har vært usikker. Nå har jeg innsett at det er plass til alle.

Nå når julen snart senker seg, har Kajsa Balto ett år på seg til å forberede julekonserten med Kringkastingsorkesteret i Operaen – som går av stabelen første søndag i advent i 2024.

– Å stå midt inni der er en heftig opplevelse. Men nå vet jeg hvordan jeg skal gjøre det, og har mer overskudd til å være «til stede» – så jeg gleder meg skikkelig, sier Balto, som fortsatte KORK-samarbeidet og blant annet nylig slapp julesingelen «O Bassi Idja – O Holy Night» med orkesterfølge.