– Dette er malerier du kan bli stående foran lenge bare for å nyte hvor gode de er, sier Ida Grøttum, avdelingsleder ved Trondheim kunstmuseum.

«Rollene utdelt» er tittelen på dette verket av Else Hagen som tilhører Tangen-samlingen/Kunstsilo. Foto: Morten Antonsen

«Mellom mennesker»

Hun sikter til «Else Hagen – mellom mennesker», vandreutstillingen som åpnet i Stavanger kunstmuseum i januar og som nå har inntatt Trondheim kunstmuseum. I september skal den videre til Nasjonalmuseet, før den til slutt skal vises i Kunstsilo Kristiansand neste år.

Utstillingen har blitt til i et samarbeidprosjekt mellom de fire museene.

– Det er litt spesielt å ha denne utstillingen her, for Else Hagen hadde sin første soloutstilling her i dette huset i 1940, i det som da var Trondhjems Kunstforening.

Ida Grøttum Foto: Morten Antonsen

Grøttum er en av kuratorene bak utstillingen og har skrevet et av kapitlene i boken om Else Hagen som nylig kom ut. Der beskriver hun blant annet hvordan Else Hagen hentet motiver fra ulike mennesketyper og situasjoner vi lett kan kjenne igjen i dag.

– Til å kjenne seg igjen

- Else Hagen resonnerer veldig godt hos dagens unge mennesker. Hun skildrer det å være ung kvinne, barn og det å være mor, og uttrykker de ulike livsfasene på en veldig gjenkjennelig måte. Og så har hun satt dette inn i flotte komposisjoner av nydelige farger.

«Perleporten» av Else Hagen. Olje på plate. Tilhører Nasjonalmuseet. Foto: Morten Antonsen

– Hvor betydningsfull er Else Hagen?

– Hun er veldig betydningsfull blant annet fordi hun jobbet så mye med offentlige verk.

– Hun har blant annet laget det store verket «Samfunn», en monumental stenmosaikk som pryder trappeoppgangen på Stortinget. Det er et verk som trolig har vært med på annenhver dagsrevysending derfra siden det ble avduket i 1966. Men de færreste vet at det er Else Hagen som står bak.

Else Hagens verk «Samfunn» som henger i foajeen på Stortinget. Foto: Annar Bjørgli Annar Bjørgli, Nasjonalmuseet / Else Hagen

– Hvorfor har hun gått under radaren?

– Noe av årsaken er nok nettopp det at hun har jobbet mye med offentlig kunst. Og mange av hennes verk befinner seg i offentlige bygg, uten at folk tenker over hvem kunstneren er.

– Dessuten er nok temaer knyttet til det å være kvinne, barn og mor noe vi kanskje er mer klare for i dag enn på 1950-tallet, da samfunnet fortsatt var veldig mannsdominert.

Else Hagen fotografert i 1975 sammen med skulpturen «Drøm». Foto: Arild Hordnes/NTB

Hadde stor suksess

– Hvorfor ønsket museene å løfte henne nå?

– Det har vært mye oppmerksomhet rundt kvinnelige kunstnere de siste ti-årene, samtidig er vi opptatt av å ikke fremstille henne som en glemt kunstner. Hun hadde stor suksess i sin samtid, og var helt fra tidlig av en som ble antatt til Høstutstillingen. Hun solgte godt og var en anerkjent kunstner, sier Grøttum, og tilføyer at Håkon Bleken også har bidratt til å løfte Hagens kunstnerskap.

Trondheim kunstmuseum hadde i 2021 en stor utstilling med Georg Jacobsen og andre kunstnere fra samme epoke. Her er det Håkon Bleken som ser nærmere på Else Hagens verk, en kunstner han har stor sans for. Foto: Richard Sagen / Adresseavisen

Det var han som foreslo overfor Øystein Ustvedt ved Nasjonalmuseet at de burde lage en egen utstilling med Else Hagens verk.

Det er Nasjonalmuseets direktør Ingrid Røynesdal som sammen med Else Hagens datter, Bentine Holm, åpner utstillingen ved Kunstmuseet på lørdag. Det skjer til musikk av sønnen Klaus Holm, altså Else Hagens barnebarn.

Bentine Holm er født og oppvokst i Trondheim, men flyttet til Oslo for å gå på teaterhøgskolen etter videregående. Å være i Trondheim igjen, og få med seg utstillingen med morens verk, synes hun er stor stas.

Bentine Holm, datter av Else Hagen, på omvisning i Kunstmuseet under monteringen av utstillingen med verk av Hagen. Foto: Morten Antonsen

Politisk engasjert kunstner

– Det er veldig moro, sier hun, mens hun vandrer rundt i lokalene. Hun drar kjensel på noen av verkene, men mange av dem har hun aldri sett før.

– Mor hadde atelier hjemme i huset vårt i Jonsvannsveien de første årene, så jeg er vokst opp med lukten av terpentin og oljemaling, noe jeg syntes var en veldig god lukt. Jeg var veldig stolt av moren min, sier hun, og tilføyer at det er først nå i etterkant hun har forstått hvor mye moren hennes faktisk har laget av malerier, grafikk og installasjoner.

– Moren min var aktiv innenfor mange felt, sier Bentine Holm. Foto: Morten Antonsen

– Hun laget også kåserier for radio, og skrev og tegnet folk hun intervjuet og var svært samfunnsengasjert. Jeg er jo vokst opp med en veldig bevissthet rundt likestilling. Og det var rart for venninnene mine å se det stod både Holm og Hagen på ringeklokken, sier hun, og sikter til at foreldrene Else Hagen og Arne E. Holm ikke hadde felles etternavn. Dessuten valgte ekteparet å bo og arbeide i hver sin by etter hvert. Hagen flyttet til Oslo i 1960, mens Holm ble værende i Trondheim sammen med barna.

Det ble aldri til at Bentine Hagen fulgte i morens fotspor, men Else Hagen var også opptatt av teater og tok gjerne med seg datteren for å se Ibsen på Trøndelag Teater.

Bentine Holm forteller om moren som var svært politisk engasjert. Foto: Morten Antonsen

– Det var jo bare teater jeg ønsket å jobbe med. Fra jeg var fem år var jeg fast bestemt på å bli skuespiller, sier Holm, som var tilknyttet Oslo Nye Teater i nærmere 40 år.

Hun er svært imponert over at kunstmuseene har samlet sammen 61 verk av moren hennes.

Kurator Ida Grøttum, Klaus E. Holm, prosjektleder Cathrine Ruud og Bentine Holm påpeker alle hvor mangfoldig Else Hagen var som kunstner. Foto: Morten Antonsen

– Mange av disse bildene har jo vært i privat i eie, så dette har vært et detektivarbeid av en annen verden, sier hun, og får støtte av sønnen Klaus Ellerhusen Holm.

– Det er veldig gøy, og det er jo en rekke malerier jeg aldri har sett før, påpeker han, og tilføyer:

– Det har blitt mye oppmerksomhet rundt henne den siste tiden, men når du vokser opp med dette tenker du jo ikke så mye over hva det faktisk betyr.

Klaus E. Holm Foto: Morten Antonsen

Utlån fra private eiere

Og nettopp fordi så mange av Else Hagens verk befinner seg i private hjem har det vært et omfattende arbeid med å kartlegge dem. Museene gikk åpent ut og etterlyste verk, eksempelvis gjennom Adresseavisen.

– Vi fikk en rekke henvendelser. Det var primært malerier vi var ute etter, og vi fikk napp, sier Grøttum.

Johan Börjesson legger ikke skjul på at denne utstillingen blir helt spesiell fordi det er den siste med ham som direktør for Trondheim kunstmuseum. I september flytter han tilbake til hjembyen Stockholm etter ti år med pendling til Trondheim.

– Det føles rart, selv om jeg har forberedt meg på at den dagen vil komme. Men rent personlig finnes det en kobling som gjør at det passer bra å avslutte med akkurat denne utstillingen. Else Hagen hadde ektefellen sin i en by, og jobbet for det meste i en annen by, sier Börjesson, og fortsetter:

Johan Börjesson Foto: Håvard Haugseth Jensen.

– Og dette er jo ikke uvanlig i dag, men Else Hagen var en pioner sin tid. Hun hadde en internasjonal tilnærming til både kunsten og hvordan hun levde sitt liv, sier han, og tilføyer at han synes Hagen er en fantastisk maler han er stolt over å kunne vise frem.

Utstillingen består av totalt 61 verk hvorav det er 32 malerier, 16 grafiske verk, åtte uinnrammede grafiske verk og fem materialbilder.

Søndag 26. mai, dagen etter utstillingsåpningen ved Kunstmuseet, åpner Galleri Ismene en salgsutstilling med grafiske verk av Else Hagen.

Trondheim kunstmuseum, «Else Hagen - Mellom mennesker». 25.mai – 1.september.