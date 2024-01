Blant de navngitte kunstnerne er Frida Kahlo, Walt Disney og Yayoi Kusama, skriver The Art Newspaper.

Listene stammer fra et søksmål som ble reist i fjor, men også fra skjermbilder av chatter der utviklerne av den generative KI-modellen Midjourney diskuterer kunstnere og kunststiler som kan lastes ned fra Wikipedia og andre tilgjengelige kilder.

Midjourney kan blant annet brukes til å generere kunst og bilder basert på tekst.

I en rekke innlegg på X, tidligere Twitter, oppfordrer Jon Lam, som jobber for spillutvikler Riot Games, alle som finner sine navn på listen, til å slutte seg til søksmålet, som ifølge ham fortsatt pågår.

– Flere bevis og flere saksøkere må legges til, skriver han.

I oktober avviste en føderal dommer i USA et søksmål fra en gruppe kunstnere som hevdet at opphavsrettighetene deres ble krenket for å trene opp kunstig intelligens. I tidligere saker har forsvarere hevdet at bruken av det beskyttede materialet var «rimelig».