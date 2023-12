I artikkelen skriver avisen at Grøtta Grav i en epost til kommunen spør om å komme til rådhuset for å filme en informasjonsfilm om forhåndsstemming. 44-åringen stilte som ordførerkandidat for Høyre i Rauma i høstens valg.

Åndalsnes Avis skriver at Grøtta Grav sier til kommunen at han har en avtale om å publisere videoen på avisens nettsider. Men i artikkelen sier imidlertid redaktøren at de ikke har mottatt en forespørsel av 44-åringen.

Grøtta Grav mente artikkelen inneholdt feil, fordi han faktisk hadde vært i kontakt med Åndalsnes Avis om publisering av filmen. Han argumenterte i klagen med at det er belastende å bli fremstilt som en som snakker usant.

Klagen ble tatt til følge av PFU, som felte Åndalsnes Avis på Vær Varsom-plakatens punkt 3.2 om opplysningskontroll.