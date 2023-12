Uttrykket har vært i bruk i Norge i flere tiår, med både negativ og positiv valør.

Bruken i Norge nådde muligens et klimaks i valgkampen i 2017, da uttrykket ble hyppig brukt av Frps Sylvi Listhaug. Hun benyttet også anledningen til å besøke forstaden Rinkeby i Stockholm, som da var blant områdene som var verst rammet av gjengkriminalitet.

I Norge ble uttrykket «svenske tilstander» brukt i nyhetsartikler så tidlig som i 1961, ifølge Norsk medietidsskrift – den gang med referanse til at Sverige angivelig brukte altfor mye penger på forsvarsmateriell.

På årets liste over nyord fra det svenske språkrådet defineres «det svenska tillståndet» som «den situasjon i Sverige der gjengkriminalitet preger samfunnet».

«Prompta»

I likhet med i Norge har utviklingen av kunstig intelligens (KI) ført til en rekke nye ord i Sverige.

Verbet «att prompta» – som betyr å gi instruksjoner til en KI-tjeneste – er ikke lenger bare i bruk i fagmiljøer, men også blant svensker flest. Det har skjedd i forbindelse med utbredelsen av tekstroboten ChatGPT.

«Generativ AI» (generativ KI) er et annet nyord som har funnet veien inn til svenskenes hverdag.

I Norge kåret Språkrådet «KI-generert» til årets nyord.

Relasjoner og prisstigning

Det svenske Språkrådet har ikke kåret årets nyord, og deres liste består i stedet av 34 ord.

Blant dem er «nepo baby» – en person som får fordeler i sin karriere fordi hen har en kjent eller innflytelsesrik forelder.

«Situationship» er et annet nyord – det vil si en lengre relasjon som befinner seg mellom et romantisk forhold og vennskap.

«Snikflation» viser til en tendens som også har vært debattert i Norge: en strategi der bedrifter i stedet for å øke prisene reduserer kvaliteten og kvantiteten på varer og tjenester.

«Tantparkour» har ingen norsk variant. I Sverige viser det til lettere fysisk trening for eldre der gjenstander i utemiljøet brukes som hinder til å klatre over.

«Toxisk positivitet» er også blant de svenske nyordene – et uttrykk som viser til en så sterkt positiv tankegang at det innebærer at negative følelser fornektes og fortrenges på skadelig vis.

Favorittord

Når det svenske Språkrådets nyord-redaktør Anders Svensson selv skal peke på sine favoritter, faller valget blant annet på hysjpenger.

– Jeg liker hysjpenger. At noen betales for å holde tett om følsom informasjon. Det føles som et uttrykk som har vært i fokus, kanskje først og fremst i forbindelse med rettssakene mot Donald Trump, sier han.

«Multilojal» er en annen favoritt. Det viser til forbrukere som går til ulike matvarekjeder for å handle, og som har både Ica-kort og appene til blant andre Coop og Lidl.

Blant ordene som i år ble vurdert til årets ord i Norge, var «dyrtid», «milliardærflukt», «polykrise», «demenskor», «grønn kolonialisme», «sensitivitetsleser», «ultraprosessert», «planvask» og «nevromangfold».

Grønn kolonialisme er også på den svenske listen – noe som betyr å utnytte landområder og naturressurser for å fremme bærekraftmål et annet sted.

På listen er også ord som «deinfluencing», «dopaminfasta», «exposekonto», «gargasnipe», «bubbelhoppa» og «ick». Hva de betyr, kan du sjekke her.