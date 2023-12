Jon Fosse (64) blir den fjerde nordmannen som får den gjeve nobelprisen i litteratur. De tre forrige var Bjørnstjerne Bjørnson, Knut Hamsun og Sigrid Undset.

Det Norske Teatret har kjøpt inn to nye teaterstykker av Fosse, og da det ble kjent at Fosse fikk nobelprisen, kastet de seg rundt.

– Det første stykket får premiere allerede i april. Vi har hivd oss rundt for å fremskynde det, sier teatersjef Erik Ulfsby til NTB.

Han var i forrige uke på besøk hos Göteborgs Stadsteater, der den brennhete Fosse var på alles lepper. Alle lurte på om Fosse skriver på noe nytt og hva man kan sette opp knyttet til Fosse.

– Det er nok ikke det eneste teateret internasjonalt som nå finner fram materialet på nytt igjen, sier Ulfsby.

Merkbar Nobelpris-effekt

Det Norske Teatret, som de tre siste årene har arrangert en stor Jon Fosse-festival, håper at enda flere nå vil få øynene opp for Fosse. Teatersjefen forteller om en tydelig Nobelpris-effekt da prisen ble kunngjort.

– Vi merket det veldig da vi spilte «Oresteia», Fosses versjon av den greske tragedien. Vi hadde én forestilling igjen da prisen ble kunngjort, og det ble et voldsomt løft i besøket for den siste forestillingen. Så jeg både håper og tror at flere vil finne veien til teatret.

– Både i historisk og internasjonal sammenheng er det jo et helt oppsiktsvekkende forfatterskap vi er vitne til og har blant oss, sier Ulfsby.

Fortsetter å skrive som før

Torsdag holder Fosse sitt Nobelforedrag i Stockholm, og søndag mottar han selve prisen. Men han har også takket nei til flere av de andre Nobel-arrangementene.

Fosses forlegger, Håkon Kolmannskog i Det Norske Samlaget, sier vinneren har beina godt planet på jorda midt oppi all oppmerksomheten.

– Han er veldig glad, rett og slett. Jeg tror ingen av oss kan forestille seg helt hvordan det må være å få en sånn anerkjennelse, men også en sånn oppmerksomhet, sier Kolmannskog, som tror hovedpersonen selv ville sagt at det hele er veldig overveldende.

– Men han kommer til å komme ut av alt dette som den samme. Og han kommer nok til å fortsette å skrive akkurat som før og drive på med sitt, sier han.

Boksalg til værs

Forlagssjefen omtaler det som et privilegium å jobbe i Samlaget i en tid der Fosse skriver sin beste litteratur, og han beskriver det som nå skjer, som et eventyr. Etter at prisen ble kunngjort har salget av Fosse-bøker skutt i været.

– Det vi har hatt fokus på, er rett og slett å sørge for at vi ikke går tom, og at det blir nok Fosse-litteratur der ute i Norge, sier Kolmannskog, som forteller at de har trykt opp nye utgaver av de aller viktigste romanene hans.

Når Fosse torsdag ettermiddag holder sitt Nobel-foredrag i Svenska Akademien i Stockholm, skjer det med hele forlaget hans til stede i salen.

– Vi tar det som en skikkelig forlagstur, fordi det er så mange her i forlaget som har stått på for Fosse i mange, mange år. Alle får lov til å ta del i det her, sier Samlaget-sjefen, som vil være til stede også på selve prisutdelingen på søndag.