Paus ble bisatt i Kulturkirken Jakob i Oslo torsdag. Han døde 12. desember, 76 år gammel, etter å ha blitt rammet av slag.

Prest Sturla Stålsett sa at Paus har satt dype, gode spor.

– Han var poet, sanger, visekunstner, komponist og forfatter. Han ble det vi med rette kan kalle en nasjonalskald, innledet han.

Paus var svært kirkekritisk, men bekjente seg som troende, påpekte han. Salmer som Paus selv laget særegne versjoner av, ble sunget under bisettelsen.

– Sting og brodd

Kulturminister Lubna Jaffery (Ap) trakk i sin minnetale fram Ole Paus som satiriker, samfunnskritiker og rabulist.

– Han var en ordsmed som herlig lekent, med rikelig sting og brodd og bitt, satte fingeren i oss. I besteborgerlighet, dobbeltmoral og selvgodhet. Han pekte nese til makten, til elitene. Sparket i alle retninger – bare ikke nedover. Aldri nedover, sa hun.

Men hun minnet også om hvordan Paus med «Vårt lille land» samlet og trøstet hele Norge etter terrorangrepet mot regjeringskvartalet og AUFs sommerleir i 2011.

Barna Sole, Hedvig, Emilie og Marcus fortalte om Paus som en unik forelder som aldri kjeftet og behandlet dem som venner, ikke barn.

– Du så menneskene du møtte. Å hvile i ditt blikk var en omfavnelse. Du var rastløs, men aldri kjærlighetsløs. Du levde og elsket uten frykt, sa Marcus Paus.

– Et stort tap

Mange kjente artister og kunstnere var kommet til Kulturkirken Jakob midt i Oslo for å ta farvel med den folkekjære artisten.

– Han favnet alt fra humor til alvor, han samlet landet med «Mitt lille land», samtidig er det få som ikke kan «I en sofa fra Ikea». Der ser du bredden i Oles virke. Det er et stort tap for hele Norge at han er borte, sa artisten Jon Niklas Rønning til VG på vei inn i kirken.

Flere kjente artister som har vært både venner og samarbeidspartnere av Paus, bidro med musikalske innslag under seremonien. Det var Paus-sanger, men i nye versjoner

Ketil Bjørnstad framførte en medley kalt «Til Ole» da seremonien startet.

Tuva Syvertsen sang «Det begynner å bli et liv» og Sissel Kyrkjebø sin store hit fra 1994, «Innerst i sjelen», som Paus skrev teksten til. Venn og artistkollega Jonas Fjeld og bandet hans fremførte også en av det mange sangene de laget sammen. Salmer som Paus selv har spilt inn og framført, sto også på programmet.

Ole Paus' artistkarriere varte i 50 år. I tillegg til å gi ut mange album selv, samarbeidet han og skrev tekster for en rekke andre artister. Han jobbet også med revy og var talkshowvert, og forsøkte seg som skuespiller både på film og i musikal.