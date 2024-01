Kanalen har delt lesertall fra sin nettside med Aftenposten. Der kommer det fram at langt flere leser saker om krigen i Ukraina enn krigen på Gazastripen, som startet da Hamas angrep Israel.

Saker om Ukraina har 80 prosent flere lesere i NRK. I Aftenposten har Ukraina-saker 65 prosent flere lesere enn sakene om Gaza. Tallene gjelder de siste 50 sakene før nyttår.

Det til tross for et voldsomt engasjement for Gaza i sosiale medier.

Medieforsker Melanie Magin sier at folk er blitt vant til krigen i Gaza, samt at geografisk og kulturell nærhet til Ukraina-krigen gjør at flere er interessert i den.

– Spesielt med tanke på at en av partene er Russland, som Norge deler en grense med, sier hun.