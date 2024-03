– Noe av det mest givende jeg kan gjøre, er å bruke min erfaring og det jeg har lært så langt i livet og karrieren, til å veilede andre på et vis. Jeg gleder meg utrolig mye til å være dommer og er utrolig spent på å se hva slags talenter Norge har å by på i 2024, sier Julie Bergan i en uttalelse.

Hun røper at hun selv forsøkte å delta i «Norske Talenter», noe som gjør dommeroppdraget litt spesielt for henne:

– Jeg kan jo heller ikke legge skjul på at det føles som en slags milepæl å få sitte i et dommerpanel på et program jeg vokste opp med og selv pleide å melde meg på. Uten noe særlig hell den gangen.

Artisten avløser Dennis Storhøi, som utgjorde dommerpanelet sammen med Stian Blipp, Hkeem og Silya Nymoen da TVNorge laget første runde av sin utgave av talentprogrammet – som tidligere har gått på TV 2.

Programserien bidro ifølge pressemeldingen fra Warner Bros til de beste fredagsandelene TVNorge har hatt siden 1993.

«Norske Talenter» blir å se til høsten, på ny med Solveig Kloppen som programleder.