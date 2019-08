Nå blir han «Skal vi danse-Per»

Saken oppdateres.

VG har snakket med kjæresteparet Sandberg/Letnes like etter at de ble presentert som deltakere i realityprogrammet.

Hvem av dem er best til å danse, lurer VG på.

– Det er nok Bahareh som er danseren, svarer Sandberg kjapt.

– Selskapsdans er det nok Per som er best i. Det eneste jeg kan, er persisk dans, forteller Letnes til VG.

Frp-politikeren Sandberg har deltatt i Farmen Kjendis og Charterfeber etter at han trakk seg som fiskeriminister i 2018

Tilbakeblikk: Sandberg og Letnes snakket ut etter Iran-ferie

Vil hjelpe andre

Politiker Sandra Borch har takket nei til «Skal vi danse» tidligere, men i år følte hun at det passet bedre.

– Dette er nøye gjennomtenkt. Jeg har holdt på med politikk i 10 år og nå kjenner jeg at trenger jeg en annen utfordring. Jeg håper at min deltakelse i «Skal vi danse» kan hjelpe andre som er usikre på seg selv til å tørre by på seg selv, sier Borch via pressemeldingen.

Funkygine elsker oppmerksomhet

Treningsprofil Jørgine Massa Vasstrand er også med.

– Jeg elsker å konkurrere, elsker å danse og jeg elsker oppmerksomhet. «Skal vi danse» oppfyller alt dette, sier «Funkygine».

Tirsdag ble det også bekreftet at Per Sandberg og Bahareh Letnes skal svinge seg på parketten.

Teppet går opp for ny «Skal vi danse»-sesong lørdag 31. august med Katrine Moholt og Anders Hoff i programlederrollene.

På plass i dommerpanelet finner vi Trine Dehli Cleve, Egor Filipenko, Merete Lingjærde og Tore Petterson.

Deltakerlista

Her er årets «Skal vi danse»-deltakere:

Isabel Raad (25) – influencer

Per Sandberg (59) – politiker

Bahareh Letnes (29) – kulturformidler og forretningskvinne

Trine Haltvik (54) – tidligere håndballspiller

Victor Sotberg (28) – youtuber

Emilie Nereng (23) – ernæringsrådgiver

Aleksander Hetland (36) – tidligere proffsvømmer

Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand (30) – treningsprofil

Jan Tore Kjær (50) – tidligere Vålerenga-direktør

Christian Strand (39) – NRK-programleder

Sandra Borch (31) – politiker

Adrian Sellevoll (21) – artist, modell og plateselskapseier