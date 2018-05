Norge klatrer på favorittlisten i Eurovision

Norsk Kylling: - Fjoråret var et spesielt år

Saken oppdateres.

Den første semifinalen gikk av stabelen tirsdag kveld. Ti land er med videre til finalen lørdag.

Kypros, som nå er den aller største favoritten med deres Eleni Foureira med sangen «Fuego», er blant finalistene. Det er også Israel med Netta og låten «Toy». Israel har de siste dagene holdt andreplass hos bookmakerne foran Norge og Alexander Rybak på tredje.

Norge nummer to

Men like etter at semifinalen var unnagjort, rykket Israel ned og tok over tredjeplassen hos Oddschecker, ifølge Aftenposten.

– Årets Eurovision ble om mulig enda mer åpen og spennende etter denne første semifinalen. Den store forhåndsfavoritten Israel skuffet stort på scenen, fordi alle nå kunne høre at vokalen ikke holder mål og det hele blir mer spetakkel enn god musikk. At låten nå faller på oddsen, er naturlig og fortjent, sier avisens musikkanmelder Robert Hoftun Gjestad.

Finland videre

Island og Finland var de eneste nordiske landene som sto på scenen tirsdag, men kun Finland ble med videre. De øvrige som skal til finalen, er Østerrike, Estland, Litauen, Tsjekkia, Bulgaria, Albania og Irland.

Årets Eurovision Song Contest arrangeres i Portugal, etter at Salvador Sobral sang landet til topps i fjor med låten «Amar pelos dois». I år deltar 43 land, noe som er tangering av rekorden fra 2008 og 2011.

I den andre semifinalen torsdag skal vår egen Alexander Rybak kjempe mot blant andre Danmark og Sverige. Der synger også russiske Julija Samojlova, som ble nektet innreise til Ukraina under fjorårets konkurranse med bakgrunn i Krim-konflikten.