Inga Berit jublet da hun vant gårdskonkurransen Frank tapte, ble potte sur og skjulte det ikke

Saken oppdateres.

I forrige episode sikret Pål Anders Ullevålseter plass i semifinalen, etter å ha øksa ut Frank Løke.

For resten gjenstår nå en gårdskonkurranse, der vinneren blir andre semifinalist. Etter å ha konkurrert i hestekjøring og bygging av et gjerde, var stillingen lik mellom verdalingen Inga Berit Lein og den tidligere håndballspilleren Frank Løke før onsdagens episode.

Disse sju deltakerne kjemper om å vinne: Maiken Wahlstrøm Nilssen, Frank Løke, Inga Berit Lein, Stian Sandø, Martine Ek Hagen, Stian «Staysman» Thorbjørnsen og Pål Anders Ullevålseter.

2-retters på menyen

- Jeg må skjerpe meg å få mer poeng enn både Frank og Newton i dag. Jeg ser finaleplassen foran meg nå, sa Inga Berit før de skulle gå igang med den avgjørende delen i gårdskonkurransen, som handlet om å lage mat.

Dommer i matkonkurransen Wenche Andersen fra God Morgen Norge, ga følgende råd;

- Smaken er det viktigste, men vi spiser også med øynene, så det er viktig at det ser pent ut før servering.

Stian, Martine og Maiken var første team ut. Deltakerne skulle lage en toretters meny i løpet av 90 minutter, som besto av pølser, grønnsaker, saus og poteter, og med tilslørte bondepiker til dessert. Alle tre gikk for et glass vin for å komme godt i gang, og tok det ganske piano.

- Dere har grusomt dårlig tid, sa programleder Gaute Grøtta Grav da halve tiden hadde gått. Han fikk rett.

- Jeg skjønner ikke hva som skjedde med tiden. Jeg ble litt for mye mañana, sa Maiken etterpå.

For lite krydder var gjennomgående hos alle tre, ifølge tilbakemeldingene fra God morgen-Wenche.

Kampen i gang

- Når jeg setter på gamefjes, så er det én ting som gjelder. Det er å vinne, sa Frank og mente selv at han burde gå seirende ut av matkonkurransen.

- Frank har definitivt ikke hvilepuls, man kan bli litt stresset av å se hvordan andre freser avgårde. Jeg planlegger måltidet, slik at jeg vet hva som skal lages først og sist, sa Inga Berit, som separerte fløte i motvind. Men det ble dessert, med pynt på kanten av glasset, til og med.

Dommen fra Wenche

Kampen skulle stå om Frank, Stian og Inga Berit.

To pølser, med god kjøttsmak hos Frank. Lite krydder, innvendte Wenche og sausen var søt og bitter på grunn av øl.

- Dette minner om bestemors julepølser, de er kjempegode. Men for mye krem på desserten for meg, sa Wenche over Inga Berits måltid. Stian Stays hadde i sin rett overdrevet rødvinsbruken.

- Men jeg er skikkelig imponert av dere, sa Wenche.

Tredjeplass og ett poeng gikk til Frank, som så ut som en tordensky i bakerste rekke. Martine fikk to poeng og var storfornøyd over det, mens Inga Berit imponerte mest, vant gårdskonkurransen totalt og kapret en plass i semifinalen.

- Le litt da, Frank, sa Martine etter at enda et slag var tapt for den tidligere håndballspilleren.

- Jeg gidder ikke late som når jeg taper, da må jeg omstille meg, sa Frank.

Dyrene hentes

Neste dag ble alle dyrene hentet av folket på nabogården, et trist øyeblikk for alle deltakerne.

- Jeg kommer til å savne å jobbe med hester. Vi endte opp som gode venner, sa Stian «Staysman».

Pål Anders mente det var tragisk at «Pål sine høner» forsvant fra gården. Han hadde gitt alle hønene navn.

Maiken gråt en skvett over da hun måtte ta avskjed med gårdshunden Snufs.

- Det er egentlig på grunn av Snufs at hele oppholdet har vært så fint for meg, sa hun og kastet lange blikk etter hunden.

- Du får stryke meg bak øret og klappe meg på hodet i kveld, sa Inga Berit.

Ut på dypt vann

Neste post på programmet var hinderløypa, der Maiken, Martine, Stian «Newton», Stian «Staysman» og Frank kjempet om den siste plassen i semifinalen.

- Jeg er innstilt på at de skal se en tiger ut på banen, da er det jeg som skal rullere, sa Løke innbitt neste dag. Han utropte like gjerne seg selv som favoritt i øvelsen.

Målet for alle var å frakte to sekker med korn fra motsatt side av løypa, der sterk vind og bølger gjorde konkurransen ekstra utfordrende.

Nesten som catwalken

Maiken mente løypa minnet om catwalken, med høyhælte og altfor store sko. Hun fløy over stokkene, duppet i vannet her og der, men holdt et bra tempo.

- Jeg følte jeg løp over som en gaselle, sa hun selv etterpå, og kom inn på klart bedre tid enn forgjengeren.

Ofret knær og legger

Frank var ekstremt motivert, nå var det vinn eller forsvinn.

- Du ser det i øynene hans, han går inn i «beast-mode», mente Stian «Newton».

- Jeg måtte ofre knær og legger. Kroppen er helt mørbanka, sa han selv etterpå, og var misfornøyd med innsatsen.

Lett som ei fjær

- Nå er jo jeg vant til å holde på med høy puls over tid, så jeg er ikke sikker på om jeg tok ut alt, sa Martine da hun var ferdig.

22 sekunder skilte Frank og Martine, og det var Martine som tok den siste plassen i semifinalen, sammen med Inga Berit og Pål Anders.

- Semifinale med disse to, det er som David mot Goliat, sa hun da resultatet var klart.

Hvordan det går, får vi vite førstkommende søndag.