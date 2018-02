Steffen ute av Mesternes mester

Saken oppdateres.

Seks deltakere står igjen i konkurransen når kveldens episode starter.

Steffen imponerte og vant stakittkonkurransen i forrige episode og er fortsatt med, sammen med Gro Hammerseng-Edin, Isabel Blanco, Solveig Gulbrandsen, Andreas Ygre Wiig og Espen Jansen.

- Best å være på lag

Tema for kvelden er lagånd, og første post på programmet er stafett. Deltakerne blir delt inn i tre lag, og alle skal føre en balll opp og ned en bratt bakke. Ballen er stor, 60 kg for jentene og 80 kg for guttene. De som er først over mål vinner sisyfos.

- I denne øvelsen er det bedre å være på lag med noen, ellers er det lett å gi opp. I alle fall for min del, sier Steffen Iversen.

Deltakerne skal løpe ned en bratt bakke, plukke med seg ballen og deretter ta den med på alle etappene, i alt to etapper på hver enkelt.

På siste etappe er det Gro som leder, men Andreas har god teknikk og tar henne igjen på de siste metrene før mål. Dermed er det gult lag med Andreas og Solveig som tar seieren i første konkurranse. Steffen med to prolapser og vond rygg får i god lagånd hjelp av makker Isabel, slik at han klarer å fullføre.

- Det ble for tungt. Isa holdt jo, men dette ble vanskelig med ryggen min, sa Steffen etterpå og endte med 2 poeng og sisteplass.

Dette er deltakerne i årets «Mesternes Mester» Kurt Asle Arvesen (42), sykling Isabel Blanco (38), håndball Rolf Falk-Larssen (57), skøyter Solveig Gulbrandsen (36), fotball Gro Hammerseng-Edin (37), håndball Lena Boysen Hillestad (48), hundekjøring Steffen Iversen (40), fotball Espen Jansen (49), turn Bjørg Eva Jensen (57), skøyter og sykling Andreas Ygre Wiig (36), snøbrett

«Stivisene» på lag

I andre del av konkurransen skulle alle løpe 25 etapper og til sammen 5000 meter, i 40 varmegrader. Laget kunne disponere kreftene som de ville, og her var det flere som tok en ekstra for laget og la inn flere etapper enn makkeren.

I denne øvelsen er Steffen på lag med Gro Hammerseng-Edin.

- Nå er vi to stivisene på lag, da. Men det er jo ikke det verste å løpe rett fram, da, sier Gro til Steffen før start. De to klarer ikke hamle opp med rødt lag, og ligger vel 1,20 etter i mål.

På grønt lag har Andreas og Isabel valgt en risikabel strategi, der Andreas skal løpe to etapper og Isabel en etappe. De ender bak Espen og Solveig som tar etappeseier, mens Gro og Steffen tar tredjeplass.

Dilemma for Steffen

Etter dagens to første øvelsene topper Solveig resultatlisten med 16 poeng, mens Steffen ligger sist med fire poeng. Trønderen har helt tydelig smerter i ryggen, og en dårlig følelse melder seg. Dilemma for Steffen er at den dårlige ryggen gjør ham til en dårlig konkurrent der han kanskje fortrenger plassen for en annen, samtidig som han har veldig lyst til å være med så lenge det går. Ikke minst trives han i fellesskapet med resten.

Solveig, som leder konkurransen, har ennå ikke hatt Steffen på lag. Hun er forberedt på å ta i et tak for ham.

- Den ballkonkurransen tok helt knekken på ryggen min, så i dag håper jeg vi får en øvelse der vi skal stå helt stille. Ellers blir det veldig urettferdig for den som får meg på lag, sa han før den tredje øvelsen, som var idealtid.

- Kjempebra for ryggen min, sa en lettet Steffen.

I øvelsen skal deltakerne gjennom en hinderløype, med en liten tur i bassenget på slutten. Målet er at de to deltakerne på laget bruker like lang tid på øvelsen.

- Det gikk ganske tregt, jeg fikk en feil på bommen som vi må justere inn. Ellers gikk det ganske greit, sa Steffen. Og fikk rett.

Steffen og Solveig vant denne øvelsen, med 1.8 sekunder i differanse mellom seg.

- Slutt med klisspratet

Solveig ble med dette soleklar temavinner, Steffen klatrer opp på resultatlisten, mens Gro når bunnen. Hun må ut i nattest, og vil helst velge en av guttene i duellen.

Etter middag skal Gro velge sin motstander, men Steffen bryter inn og forteller gjengen at han trekker seg.

- Som dere må ha sett, så har ryggen plaget meg og det er bare flaks som gjør at jeg karret meg videre. Det synes jeg er urettferdig for dere andre, så jeg trekker meg, annonserte han.

En etter en av deltakerne kvitterte med lovord og forsikringer om at Steffen kommer til å bli savnet framover. Til slutt ble det rent mye for trønderen.

- Nei, nå får dere slutte med klisspratet. Jeg er ikke så god på sånt, sa Steffen - lettere beskjemmet.

Siste del av programmet ble viet Steffen, og viste de beste høydepunktene i fotballkarrieren hans.