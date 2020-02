Omfattende stemmetrøbbel under MGP-finalen

Bør du følge hjertet eller hjernen når du velger utdanning? Oskar (18) og Even (18) skal gå to ulike veier

Selv etter at NRK forsikret om at stemmesystemet var i orden, fortalte flere seere til Adresseavisen at de ikke fikk til å stemme på sin favoritt. NRK opplyser at stemmene til 30 personer ble brukt for å avgjøre hvilke fire av de ti finalistene som skulle sendes videre til den såkalte gullfinalen.

Morten Thomassen, leder av den norske MGP-klubben, var i harnisk, skriver Aftenposten.

– Dette er tidenes skandale, vi er tross alt i 2020, enda så har NRK så dårlige systemer. Enda mer skandaløst er det med tanke på at de slet med det samme også i delfinalene, sier Thomassen.

Under årets finale var telefonlinjen fjernet, og seerne måtte stemme via NRK.no. Der ble pågangen så stor at systemet brøt sammen. Publikum i Trondheim Spektrum buet da det ble opplyst om problemene.

– Vi jobber på spreng med å ordne opp i det. Men vi har sikret oss med en B-løsning, sa programleder Ingrid Gjessing Linhave fra scenen.

Fra NRKs offisielle Twitter-konto for MGP ble det forklart hva det innebar.

– Som dere kanskje har merket har vi ikke klart å ta i mot stemmene via nett. Derfor vil en forhåndsvalgt folkejury stemme frem gullfinalistene, het det.

NRK bekrefter at denne juyen bestod av 30 personer.

Det var altså denne juryen som bestemte hvilke fire av de ti finalistene som skulle gå videre til gullfinalen.

– Det er 30 mennesker som selvfølgelig er satt sammen på en representativt måte fra hele landet i ulik alder. Det vi ser er at vi sitter igjen med en vinner som har vært storfavoritt hele veien, så at vi har en verdig vinner er jeg helt sikker på, sa Stig Karlsen, prosjektleder for MGP, til NRK etter finalen.

Svært jevnt

Klokka 21.40 meldte NRK at stemmesystemet igjen skulle være i orden.

- Herfra og ut er det du som bestemmer, sa programleder Brede Aase på direkten til seerne like før klokka 22.

Dermed skulle det det bli mulig for alle seere å avgjøre om Kristin Husøy eller Ulrikke Brandstorp skal representere Norge i den internasjonale MGP-finalen i mai.

Selv etter denne beskjed har altså flere opplevd å få feilmelding når de har forsøkt å stemmer på nettsiden til NRK. Opptellingen av stemmene viste at det ble utrolig jevnt mellom de to finalistene. Ulrikke Brandstorp fikk 200.345 stemmer, kun 5678 flere enn Kristin Husøy.

Sterke reaksjoner

Mange lot seg provosere over at det ikke var mulig å stemme frem de fire finalistene i gullfinalen, og at det også var problemer med avstemmingen da alt skulle avgjøres. Andreas Schellhorn var en av dem:

Dette er en skandale og en trist dag for norsk MGP. At folket ikke får stemt på sin favoritt er rett og slett ikke greit! At en jury skal avgjøre hvem som går til gullduell blir helt feil når det er folket som skal stemme på sin favoritt til å representere Norge. Skam dere @NRKno — Andreas schellhorn (@OctProduction) February 15, 2020

Også MGP-entusiast Anders Tangen sendte en bredside mot NRK.