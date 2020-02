Stemmetrøbbel under MGP-finalen

Malin og Erika hadde over hundre foran seg i køa: - Satser på at folk blir lei

Saken oppdateres.

Selv etter at NRK forsikret om at stemmesystemet var i orden, forteller flere seere til Adresseavisen at de ikke får til å stemme på sin favoritt.

Under årets finale er telefonlinjen fjernet, og seerne må stemme via NRK.no. Der ble pågangen så stor at systemet brøt sammen.

– Vi jobber på spreng med å ordne opp i det. Men vi har sikret oss med en B-løsning, sa programleder Ingrid Gjessing Linhave fra scenen.

Fra NRKs offisielle Twitter-konto for MGP blir det forklart hva det innebærer.

– Som dere kanskje har merket har vi ikke klart å ta i mot stemmene via nett. Derfor vil en forhåndsvalgt folkejury stemme frem gullfinalistene, heter det.

Klokka 21.40 melder NRK at stemmesystemet igjen skal være i orden. Dermed vil det bli mulig for alle seere å avgjøre om det blir Kristin Husøy eller Ulrikke Brandstorp som skal representere Norge i den internasjonale MGP-finalen i mai.

Selv etter denne beskjed har altså flere opplevd å få feilmelding når de har forsøkt å stemmer på nettsiden til NRK.

