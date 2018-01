22-åringen hadde allerede vunnet Spellemann som «Årets tekstforfatter», men det var i år Cezinando for alvor suste inn i norsk pops førstedivisjon. Et tekstunivers med sår dybde, understreket av flotte beats levert av Ole Torjus fra trondheimsbaserte Rytmeklubben.

Der forgjengeren var en vellykket radiopop-ekskursjon, dykker Sundfør igjen ned i det mørke dypet. Et konseptalbum om en verden som er i ferd med å gå av hengslene er kanskje å slå inn åpne dører i 2017, men ikke når det gjøres med så djerv overbevisning som her.

Motorpsycho – The Tower

Det har vært et lite snev av slitasje å spore i camp Motorpsycho, men «The Tower» viser bandet fra en mer leken og overskuddspreget side enn på lenge. Ny trommis i Tomas Järmyr skjerpet også parhestene Bent og Snah, og resultatet var et dobbeltalbum like variert som det var mektig.