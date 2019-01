14 000 har stemt på sine kultur- og utelivsfavoritter i Trøndelag

Saken oppdateres.

Det er kommet inn nærmere 14 000 stemmer til Ut-Awards, Adresseavisens årlige prisfest for trøndersk kulturliv. 27. januar ble avstemningen stengt og vinnerne avsløres under prisutdelingsshowet på Byscenen.

– Det har aldri vært så mange stemmer før. Vi har sett en mobilisering de siste dagene opp mot fristen, hvor det er kommet inn flere tusen stemmer. I enkelte kategorier er det bare et par titalls stemmer som skiller vinnerne og andreplassen. Det har vært endringer på første- og andreplassen i flere kategorier gjennom de siste dagene, sier kulturleder Børge Sved i Adresseavisen.

Feiring av trøndersk kulturliv

Han forteller at det har vært svært jevnt i utelivskategoriene. Men også i kampen om å bli årets kulturpersonlighet, hvor det står mellom kunstner Håkon Bleken, forfatter Anne B. Ragde og Credo-gründer Heidi Bjerkan, er det nesten dødt løp, ifølge Sved.

Ut-Awards er en årlig tradisjon som feirer trøndersk kulturliv. De nominerte i de i alt 22 priskategoriene er plukket ut av jury i Adresseavisens kulturredaksjon og trd.by-redaksjonen.

– Vi ønsker å løfte frem de vi mener har gjort seg spesielt bemerket gjennom fjoråret. For oss er det viktig også å vise frem dette til leserne våre, og spesielt dem som kommer på showet. Det blir en samling av artister og aktører som fortjener å bli lagt merke til, sier Sved.

LES OGSÅ: Ida Jenshus viser frem nye låter på Utawards

Musikkfeiring

Han lover et uhøytidelig og underholdende show ledet av Adressa-journalistene Line Pevik og Petter Rasmus. I tillegg til prisdryss og glade vinnere får publikum også oppleve et knippe trønderske artister på scenen. Spellemannprisgrossist Ida Jenshus, soloplatedebutant Jonas Skybakmoen og «nykommerne» Juno, Jonas Ledang og Idol-vinner Øystein Hegvik opptrer under det rundt 1,5 time lange showet. Multinstrumentalist Kristoffer Lo kommer også for å fremføre musikk fra «Trondheimsreisen», som er nominert til «årets norske film».

Etterpå blir det nachspiel på Alma's, i etasjen under Byscenen, hvor artister, nominerte og publikum alle er invitert.

Adresseavisen har en lang historikk med leseravstemninger. Det begynte med musikk-kåringer fra tidlig 70-tall, og ble videreført med Ut-magasinets storsatsing Ut-Awards fra 2001. Årets utgave er den attende i rekken.

Nytt av året er kategoriene «årets gourmetrestaurant» og «årets spisested», et grep som skal speile restaurantsituasjonen i byen bedre.

En annen ny kategori er årets veiviser, hvor de tre nominerte er Erica Mohn Kvam, Mia Landsem og Anders Eggan.

LES OGSÅ: Er Jonas selve lyden av 2019?

Når og hvor: Ut-Awards på Byscenen 7. februar klokken 21.00.

De nominerte til Ut-Awards 2018:

Årets utelivsnykommer:

Trondheim Camping

Kraft Bodega

Tyven

Årets gourmetrestaurant:

Credo restaurant

Fagn restaurant

Røst Teaterbistro

Årets spisested:

Frati

Spontan Vinbar

Taqueros Taco & Tequila

Årets kafé:

Jacobsen og Svart

Dromedar Kaffebar Nordre gate

Slabberas

Årets utested:

Lokal Bar

Barmuda

Søstrene Karlsen

Årets konsertsted:

Festningen

Dahls Arena

Kafé Skuret

--------------

Årets mest lovende artist:

Øystein Herkedal Hegvik

Jonas Ledang

Juno

Årets trønderske artist:

Bokassa

Gåte

Astrid S

Årets norske album:

Gåte - Svevn

Unge Ferrari - Midt imellom magisk og manisk

Sondre Justad – Ingenting i paradis

Årets norske låt:

Ida Jenshus – Love you a little less

Seeb og Dagny – Drink About

Virkelig - Storbyangst

------------------------

Årets kulturpersonlighet:

Anne B. Ragde

Håkon Bleken

Heidi Bjerkan

Årets veiviser:

Mia Landsem

Anders Eggan

Erica Kvam

Årets fotballspiller:

André Hansen

Even Barli

Ada Hegerberg

---------------

Årets tv-personlighet:

Kevin Vågenes

Ane Dahl Torp

Bård Tufte Johansen

Årets radioprogram/podcast:

Harm & Hegseth

Krisemøte

Are og Odin

---------------

Årets trønderske forfatter:

Erlend Loe

Johan Mjønes

Kari Stai

Årets norske bok:

Simon Stranger – Leksikon om lys og mørke

Tore Kvæven – Når landet mørknar

Maria Kjos Fonn – Kinderwhore

-----------------

Årets teaterforestilling:

Trøndelag Teater – Alt jeg ikke husker

Foreningen Operasjon Oleander, Kulturcompagniet og Scene Midt - Operasjon Oleander

Trøndelag Teater - Kong Ubu

Årets teaterskuespiller:

Mari Hauge Einbu

Ragne Grande

Trond-Ove Skrødal

-------------------

Årets utstilling:

Trondheim Kunstmuseum – Killi Olsen New York 1983

Galleri Dropsfabrikken – Manners of communication, ways of telling

Kunsthall Trondheim – Det som blekner i sola

Årets norske film:

Utøya 22. juli

Blindsone

Trondheimsreisen

Årets norske skuespiller: