Håkon Bleken er 90 år

Gratuler en av våre største kunstnere med dagen.

Feiringen av Håkon Bleken startet allerede i november, med den retrospektive utstillingen «Do Not Go Gentle» ved Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden. Den svært produktive kunstneren er blitt hyllet av kritikerne for utstillingen som henger frem til slutten av februar.

I Trondheim markeres 90-årsdagen med en grafikkutstilling i Galleri Ismene. I tillegg hyller to andre gallerier i Oslo (Brandstrup og Kunstverket Galleri) Bleken med ustillinger i januar.

Adresseavisen viet hele Ukeadressa til kunstneren på tampen av fjoråret, og i denne saken kan man lese mer om Blekens kunst og liv.

Jubilanten er for øvrig nominert i kategorien Årets kulturpersonlighet i Utawards, og var også nominert til Årets trønder.