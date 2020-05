Send oss dine bilder!

Programmet for nasjonaldagen



Delta med dine bilder fra feiringen fra kl. 07 og gjennom hele dagen her i vårt 17. mai-studio.

Klokken 11: Digitalt barnetog.

Alle barneskolene har fått 15 minutter til rådighet hvor de har laget en liten film fra hver skole, som så er sydd sammen til ett felles innslag.

Klokken 13: Hele Norge synger nasjonalsangen sammen. Vi har fått Nidarosdomens guttekor til å hjelpe oss.

Like etter klokken 13: Et oransje helikopter vil fly over Trondheim og filme folk.

Ser du helikopteret, ser helikopteret kanskje deg! Vink til helikopteret, og bli med å feire 17.mai sammen – hver for oss.

Helikopterflyturen er et samarbeid mellom 17.mai-komiteen, NRK, Adresseavisen og Nidaros.

Helikopterruten:

Starter på havna klokken 13.10.

1. Rådhusparken med 17.maikomiteen

2. Øya

3. Dyrborg

4. Sverresborg

5. Nyborg

6. Havstein

8. Ugla

9. Munkvoll

10. Hallset

11. Selsbakk

12. Romolslia

13. Saupstad

14. Lundåsen

15. Spongdal

16. Leinstrand

17. Klæbu

18. Heimdal

19. Tiller

20. Sjetnemarka

21. Fossegrenda

22. Risvollan

23. Tempe

24. Nidarvoll

25. Nardo

26. Moholt

27. Strinda

28. Berg

29. Valentinlyst

30. Jakobsli

31. Ranheim

32. Rotvoll

33. Lade

34. Persaunet

35. Kristiansten

36. Midtbyen