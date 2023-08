Mikolaj Antoni Neckar-dobbel for Nardo 2 9er

Mikolaj Antoni Neckar scoret to av målene og hjalp Nardo 2 9er til 4-3-seier over Sverresborg 2 9er i G14 9er, Avdeling 2 - Høst tirsdag. Det var årets første seier for Nardo 2 9er.