Nyborg scoret to for Leksvik

Emilian Sæther Nyborg sto fram med to scoringer da Leksvik seiret 4-1 over Stjørna/HIL/Fevåg i 6. divisjon, Trøndelag - Avdeling 3 i fotball for menn mandag. Stjørna/HIL/Fevåg har tapt fem strake kamper.