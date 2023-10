Beitstad 7er snudde til seier i sluttminuttene mot Sørlia 7er

Beitstad 7er snudde til seier i sluttminuttene mot Sørlia 7er i 7er, Trøndelag - Avdeling 1 i fotball for kvinner. Christina Brekken scoret to ganger. Sørlia 7er har gått poengløse av banen i to strake kamper.