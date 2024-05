Rian sikret seieren for Glimt

Jon Anders Rian sto for den avgjørende scoringen for Glimt i 2-1-seieren over Frøya IL på Frøya storhall i 6. divisjon, Trøndelag - Avdeling 5 lørdag. Glimt har vunnet alle sine kamper hittil i årets sesong.