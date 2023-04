Hjemmetap for Steinkjer/Sørlia/Sparbu

Steinkjer/Sørlia/Sparbu måtte seg seg slått 2-4 da Martine Kjøsnes Valleraunet førte an med to av målene for Hommelvik i serieåpningen i J13 1. divisjon, Avdeling 1 - Vår mandag.