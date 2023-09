Frida Skumsvoll ble matchvinner for Malvik 2 / Hommelvik 2 9er

Frida Skumsvoll sto for den avgjørende scoringen for Malvik 2/Hommelvik 2 9er i 1-0-seieren over KIL/Hemne 2 9er på Hemne Sparebank Arena i J15 9er, Høst.