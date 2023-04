Sverresborg 2 fortsatte seiersrekken

Odd Egil Sumstad Erlandsen ledet an med tre mål i 7-0-seieren over Charlottenlund 2 i 6. divisjon, Trøndelag - Avdeling 3 i fotball for menn. Charlottenlund 2 har ikke tatt poeng på de siste to kampene.