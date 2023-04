Leinstrand/Byneset tapte mot Sverresborg i målfest

Leinstrand/Byneset måtte seg seg slått 3-6 da Sanna Sylliåsen ledet an med to mål for Sverresborg i 4. divisjon, Trøndelag - Avdeling 3 i fotball torsdag. Leinstrand/Byneset har tapt sine tre første kamper.