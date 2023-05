Gross-Benberg ble helten for Utleira 2

Utleira 2 lå under med to mål, men snudde kampen og vant 3-2 i 4. divisjon, Trøndelag - Avdeling 3 torsdag. Helene Gross-Benberg scoret to ganger. Leinstrand/Byneset har ikke tatt ett eneste poeng i årets sesong.