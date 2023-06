Scoringslykke for Brage Lillebo

Brage Lillebo ble med sine to scoringer den store helten for Stjørdals-Blink 2 i 2-1-seieren over Tangmoen i G19 2. divisjon, Avdeling 2 - Vår torsdag. Før møtet med Stjørdals-Blink 2 hadde Tangmoen tatt poeng i alle kamper denne sesongen.