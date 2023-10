Oppdal 2 slo Leik / Trønder-Lyn i toppoppgjøret

Christian Stensheim ledet an med to mål i 3-2-seieren over Leik/Trønder-Lyn i G16 3. divisjon, Avdeling 5 - Høst. Det stanset Leik/Trønder-Lyns seiersrekke på fire kamper.