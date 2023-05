Myrvågnes scoret to for Tiller 2

Selbu måtte seg seg slått 3-4 da Elias Sandøy Myrvågnes ledet an med to av målene for Tiller 2 i 5. divisjon, Trøndelag - Avdeling 2 søndag. Tiller 2 har seiret i alle kampene denne sesongen.