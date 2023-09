Kristiansen bøttet inn mål mot Kolstad 7er

Emilie Kristiansen ble med sine fem scoringer den store helten for Frøya IL 7er i 5-4-seieren over Kolstad 7er i 7er, Trøndelag - Avdeling 2 i fotball. Det var sesongens første seier for Frøya IL 7er.