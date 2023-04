Tungt nederlag for Aasguten 7er

Aasguten 7er måtte seg seg slått 1-5 da Signe Kristine Jakobsen ledet an med to av målene for Flatanger 7er i 7er, Trøndelag - Avdeling 1 søndag. Aasguten 7er har tapt sine to siste kamper.