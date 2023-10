Sponås scoret to for Nardo 2

Bent-Marius Engesvold Sponås sto fram med to mål da Nardo 2 seiret 3-0 over Hitra i 4. divisjon, Trøndelag - Avdeling 2 i fotball for menn. Det stanset Nardo 2s tapsrekke, som var uten poeng på de tre siste kampene.