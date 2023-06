Byneset 2 / Leinstrand 2 9er viste muskler i dagens toppoppgjør

Lucas Kristiansen Haugrønning sto for den avgjørende scoringen for Byneset 2/Leinstrand 2 9er i 2-1-seieren over Sverresborg 2 9er på Havstein kunstgress i G14 9er, Avdeling 4 - Vår onsdag. Sverresborg 2 9er gikk på sitt første tap i årets sesong.