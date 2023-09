Tobias Bakmark-dobbel for Malvik 2 / Hommelvik 2

Tobias Bakmark førte an med to mål i 5-4-seieren over Trygg/Lade 2 i G13 2. divisjon, Avdeling 3 - Høst. Malvik 2/Hommelvik 2 har vunnet tre strake bortekamper.