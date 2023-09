Ranheim 3 fortsatte seiersrekken

Tuva Elise Langlo scoret to av målene og hjalp Ranheim 3 til 4-2-seier over Vestbyen 2 i 4. divisjon, Trøndelag - Avdeling 3 i fotball for kvinner. Dermed har Ranheim 3 vunnet fire kamper på rad.