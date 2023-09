Bjørgan / Åfjord 2 senket av Petursson

Charlottenlund 2 lå under med to mål, men snudde kampen og vant 4-3 i 6. divisjon, Trøndelag - Avdeling 3 i fotball for menn søndag. Andreas Berg scoret to av målene. Det stanset Charlottenlund 2s tapsrekke. Laget hadde ikke tatt poeng på sine fire siste kamper.