Malvik 2 tapte mot Namsos

Emilie Sørensen Bakken scoret begge målene for Namsos og ble den store helten i 2-0-seieren over Malvik 2 i 4. divisjon, Trøndelag - Avdeling 1 i fotball for kvinner lørdag. Malvik 2 har gått poengløse av banen i to strake kamper.