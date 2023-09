Hattrick-show fra Hegra / Remyra 2

Ask Myran scoret tre ganger og hjalp Hegra/Remyra 2 til 5-2-seier over Stjørdals-Blink 2 i G14 2. divisjon, Avdeling 2 - Høst søndag. Det var sesongens første seier for Hegra/Remyra 2.