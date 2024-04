Lillebo-dobbel for Stjørdals-Blink 2

Stjørdals-Blink 2 lå under 2-3, men snudde til 5-3-seier mot Tangmoen i 4. divisjon, Trøndelag - Avdeling 1 i fotball for menn mandag. Oliver Lillebo scoret to ganger. Tangmoen har ikke tatt poeng på de siste to kampene.