Trygg / Lade 7er kunne juble etter toppkampen

Kolstad 7er gikk på sitt tredje strake tap da klubben tapte 0-3 for Trygg/Lade 7er i 7er, Trøndelag - Avdeling 2 i fotball for kvinner mandag. Kaja Sofie Bragstad Lamvik scoret to av målene.