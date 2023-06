Trønder-Lyn 2 slo Brekken i målfest

Brhanu Mohammed Musa scoret to ganger og hjalp Trønder-Lyn 2 til 5-3-seier over Brekken i 6. divisjon, Trøndelag - Avdeling 6 søndag. Det var Brekkens første tap for sesongen.