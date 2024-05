Dobbel lykke da Skaun 2 / Buvik 2 vant

Sofie Sæther ledet an med to av målene i 4-2-seieren over Freidig i J17 2. divisjon, Avdeling 3 - Vår tirsdag. Skaun 2/Buvik 2 står med full pott så langt i år.