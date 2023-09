Lauritzen ble helten for Rørvik

Tuva Lauritzen scoret seiersmålet for Rørvik i 2-1-seieren over Fram/Remyra på Rørvik kunstgress i 4. divisjon, Trøndelag - Avdeling 1 i fotball for kvinner lørdag. Fram/Remyra har tapt de siste to kampene.