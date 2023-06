Jørgenvåg scoret to for Sørlia / Innherred 2

Isak Jørgenvåg sto fram med to mål da Sørlia/Innherred 2 vant 4-1 over Snåsa i 6. divisjon, Trøndelag - Avdeling 1 i fotball for menn mandag. Det var Snåsas andre nederlag på rad.