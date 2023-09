Nettsus for Ingrid Lovise Aasen

Ingrid Lovise Aasen ledet an med to mål i 5-0-seieren over Lånke/Tangmoen i J14 2. divisjon, Avdeling 2 - Høst. Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg har tatt poeng i seks strake kamper.