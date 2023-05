Holshagen scoret to for Vuku 2 7er

Sara Holshagen scoret begge målene for Vuku 2 7er og ble den store helten i 2-1-seieren over Aasguten 7er i 7er, Trøndelag - Avdeling 1 i fotball for kvinner mandag. Aasguten 7er har ikke tatt ett eneste poeng denne sesongen.